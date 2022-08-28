Милан Миланович о разгроме «Ордабасы»: «Мы можем играть так каждую игру»

Главный тренер «Тобола» Милан Миланович прокомментировал матч 17-го тура КПЛ против «Ордабасы» (4:0).

– Если по игре, то сегодня мы показали настоящее лицо «Тобола». По моему мнению, мы можем играть так каждую игру. Надеюсь, что мы до конца чемпионата продолжим играть в таком темпе. Всю игру был хороший ритм, за исключением последних 15 минут. В конце замены хорошие были. Айбар Жаксылыков отдал ассист, а потом забил гол. Спасибо «Ордабасы» за хорошую и честную игру.

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