Казахстанка Данилина вышла во второй круг US Open 2022

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 Казахстанская теннисистка Анна Данилина в паре с бразильянкой Беатрис Хаддад-Майей вышла во второй круг женского парного разряда US Open-2022.

Они сумели обыграть сербско-польскую пару Крунич-Линетт.

Во втором круге сыграют с парой Большова (Испания) – Экери (Норвегия).

Данилина на момент старта турнира занимала 19 место в рейтинге парного разряда WTA.

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