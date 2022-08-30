Веснина о претендентках на титул US Open: «Больше всего шансов у тех девушек, которые удачно прошли отрезок американского харда: у Касаткиной, Гарсии, Квитовой и Рыбакиной»

Победительница трех турниров Большого шлема в парном разряде, россиянка Елена Веснина назвала главных претенденток на титул US Open 2022.

«Сейчас Каролин Гарсия очень уверенно играет на харде, Дашу Касаткину я бы тоже отнесла к фаворитам турнира. Назову еще Контавейт и Петру Квитову, которая знает и умеет побеждать в турнирах «Большого шлема».

На самом деле женская сетка очень открытая, фаворитов очень много, причем это не обязательно игроки топ-10, а игроки, которые могут просто показать в этом турнире свой лучший теннис. В прошлом году это показала Эмма Радукану. Больше всего шансов у тех девушек, которые удачно прошли отрезок американского харда: Даша, Гарсия, Квитова и та же самая Рыбакина — у нее очень хорошая игра для харда», — сказала Веснина

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