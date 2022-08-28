Аршавин попал в заявку казахстанской SD Family. Клуб будет выступать в Медиалиге

Экс-нападающий сборной России, «Зенита» и «Кайрата» Андрей Аршавин попал в заявку футбольного клуба из Казахстана SD Family. Клуб будет участвовать в Медийной футбольной лиге, а Аршавин значится в списке как медийный футболист.

Аршавину 41 год. Он занимает пост заместителя генерального директора «Зенита». Нападающий выступал в лондонском «Арсенале» (2009-2013) и казахстанском «Кайрате» (2016-2018).

Карьеру в руководящем составе «Зенита» Аршавин начал в 2019 году на должности советника.

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Футбольный клуб SD Family был основан 2017 году по инициативе бывшего футболиста Дидара Сыдыкбека. Тогда он назывался «ФЦ Дидара Сыдыкбека», а в 2020 сменил название на нынешнее. Команда соревнуется во Второй лиге Казахстана.

В МФЛ также принимают участие команды «Броуки», «Матч ТВ», Starmix, ФК Roma, 2DROTS и «Амкал».

SD Family – первая команда из Казахстана, которую пригласили в МФЛ.

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