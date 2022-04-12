Гендиректор «Кайрата» Есимов об отказе выкупать Алипа «Зенитом»: «Все договоренности с санкт-петербургским клубом в силе»

Аскар Есимов, генеральный директор «Кайрата», опроверг слухи о том, что «Зенит» не собирается выкупать арендованного у казахстанского клуба защитника Нуралы Алипа.

«Это недостоверная информация. Все договоренности с «Зенитом» относительно Нуралы Алипа в силе», — сказал Есимов.

22-летний футболист принял участие в двух официальных матчах «Зенита», в общей сложности проведя на поле 30 минут.

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