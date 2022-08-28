Главный тренер «Каспия» Костов: «Вратарь «Кайрата» хорошо показал себя, не позволил нам забить еще один гол и закончить матч с победой»

Главный тренер актауского «Каспия» Николай Костов прокомментировал итоги матча КПЛ против алматинского «Кайрата» (2:2).

— Очень хороший матч получился между нами и «Кайратом». Четыре гола — это хорошее зрелище. Думаю, что болельщики остались довольны от увиденного.

По игре. Мы не планировали пропускать первыми. У «Кайрата» отличная атакующая линия, поэтому встреча выдалась тяжелой.

Во втором тайме мы сравняли счет, но, думаю, что мы заслуживали большего, потому что создавали моменты у ворот соперника. Мы наносили много ударов, но вратарь «Кайрата» хорошо показал себя, не позволил нам забить еще один гол и закончить матч с победой. Не могу не похвалить своих игроков, так как они проявили дух, который был необходим.

Я горжусь ими, они очень хорошая команда, несмотря на то что мы не выигрываем в последнее время. Однако я верю, что мы найдем силы и выйдем из этой ситуации.

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