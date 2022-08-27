«Каспий» – «Кайрат»: смотреть онлайн

Онлайн-трансляция матча «Каспий» – «Кайрат» в рамках КПЛ начнется в 19:00 27 августа в прямом эфире на нашем сайте.

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