Чемпион Eagle FC Нургожай о словах Хабиба после завоевания пояса: «Сразу дал критику»

Новый чемпион лиги Eagle FC в полутяжелом весе Дияр Нургожай рассказал о словах владельца лиги Хабиба Нурмагомедова сразу после победы в титульном бое:

«Хабиб меня поздравил после боя, огромное спасибо ему. Он большой профессионал, а не человек со стороны, подошел сразу дал критику – надо работать над выносливостью, ударами, надо прогрессировать дальше. Пользуясь случаем, тут Шамиль Завуров, очень хочу к ним на сборы съездить, поработать над борьбой. Хочу победу посвятить своей маме».

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