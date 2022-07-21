Дамир Исмагулов готов страховать бой Дариуш – Гамрот: «Долги у нас принято возвращать»

Боец UFC Дамир «Казах» Исмагулов на своей странице в Инстаграм обратился к своему менеджеру Саяту Абдрахманову, с просьбой организовать ему бой на турнире в Абу-Даби, при этом сказал, что готов страховать бой легковесов, которые уже назначены:

«Всем ассаламалейкум! Все спрашивают, когда бой. Саят, ты меня слышишь? Мысль интересная пришла сегодня утром. На турнире в Абу-Даби будет несколько интересных пар – Махачев-Оливейра и Гамрот – Дариуш. Если что, сам знаешь, я на связи, готов выскочить на замену. Сегодня сделал легкую тренировку, на следующей неделе сенокос и я на старте. Так что, если что звони, не забывай. Я просил бой сделать в Абу-Даби с Мустафаевым, но ему уже дали соперника. Я должен Абу-Даби, а долги у нас принято возвращать»

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