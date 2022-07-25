Саят Абдрахманов назвал несколько потенциальных соперников Исмагулова: «Моя задача сделать то, что хочет сам Дамир»

Менеджер бойца UFC Дамира «Казаха» Исмагулова Саят Абдрахманов рассказал о будущем файтера и назвал потенциальных соперников:

«Рейтинг – это не оценка навыков. Больше конкурс популярности. Что касается дальнейших планов, это не инсайд, а просто предчувствие – его соперником может стать Джалин Тернер, который сейчас на 14 месте. Учитывая его данные, он тоже неудобен для любого бойца этого веса. Думаю, что такой возможен бой. Я бы хотел его бой с Клаудио Пуэльясом, у которого также серия из 5 побед, он выигрывает часто болевым на колено. Понятно, что нужно оценивать, чего хотят фанаты, организация, но моя задача сделать то, что хочет сам Дамир. Он хочет чаще выступать, даже не обязательно против ТОП-15. Нужен один яркий поединок, чтобы полностью о себе заявить. Почему бы сейчас не провести бой, выиграть, заключить третий контракт на уже других условиях, и потом драться с рейтинговыми соперниками. Очень много нюансов, не обязательно спешить, но главное идти к своей цели»

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