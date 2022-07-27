Дамир Исмагулов бросил вызов испанскому бойцу UFC

Дамир «Казак» Исмагулов на своей странице в Instagram бросил вызов испанскому бойцу грузинского происхождения Илие Топурии:

«Прежде чем побиться с кем-то из топ-10, я решил провести еще один легкий разминочный бой. Думаю, Топурия будет идеальным кандидатом для этого. Как думаете, пошумим немного?»

Илия идет на серии из 4 побед в UFC, у Дамира серия на одну победу больше – 5:0. Последний бой Исмагулов выиграл у Гурама Кутателадзе решением судей.

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