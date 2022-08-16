Исмагулов о Махачеве: «Мы встретимся»

Боец UFC Дамир Qazaq Исмагулов разместил в инстаграме фотографию с Исламом Махачевым и подписью «Через пару боев мы встретимся».

Махачев проведет титульный бой против Чарльза Оливейры на турнире в Абу-Даби 23 октября.

Исмагулов, победив Гурама Кутателадзе, вошел в топ-15 рейтинга легковесов UFC.

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