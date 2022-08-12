Абай Алпамысов – новый президент федерации баскетбола Казахстана

Новым руководителем федерации баскетбола Казахстана стал Абай Алпамысов.

Ранее он уже занимал эту должность с 2013-го по 2017-й.

С 2017 года президентом федерации был Димаш Досанов, покинувший этот пост в январе этого года.

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