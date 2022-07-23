Опубликован календарь «Астаны» в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ

Утвержден календарь регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ в сезоне-2022/23.

🎰 Готов к старту АПЛ? Проверь себя и получи бонус на первую ставку🤑

На первом этапе 12 команд проведут турнир в два круга – каждая сыграет с каждой (дома и в гостях), после чего команды поделятся на 2 группы – группа А (команды, занявшие 1-6 места) и группа Б (команды, занявшие 7-12 места).

На втором этапе команды сыграют между собой в своих группах еще 2 круга.

«Астана» начнет сезон с выездного матча против «Автодора», который пройдет 4 октября.

Первый домашний матч казахстанская команда проведет 9 октября, соперником выступит МБА (Москва).

Расписание чемпионата Казахстана еще не опубликовано.

🎰 Готов к старту АПЛ? Проверь себя и получи бонус на первую ставку🤑

«Мы с Ласло оба хотели снова здесь забить». Экс-игрок «Шахтера» Топчагич о возвращении в Казахстан и победе над «Кызыл-Жаром»

Черный день казахстанского футбола: «Астана» влетела полякам, «Кайрат» дома проиграл дебютанту еврокубков, а «Кызыл-Жар» не смог одолеть «Осиек»