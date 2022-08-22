Защитник «Гранады» и молодежной сборной Казахстана Сатышев перешел в «Тараз-Каратау» (Meta-ratings.kz)

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Защитник молодежной сборной Казахстана Аскар Сатышев подписал контракт с «Тараз-Каратау». Об этом сообщил Meta-ratings.kz. 

До конца года 19-летний футболист будет находиться в структуре «Тараза» и набирать форму. Сатышев уже продолжительное время тренируется в составе «Тараз-Каратау» из Первой лиги.

Ранее Сатышев находился в структуре испанской «Гранады». Также он вел переговоры с рядом испанских команд текущим летом.

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