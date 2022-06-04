Квалификация ЧЕ-2023 до 21 года. Казахстан в гостях сыграет с Данией

Сегодня пройдет очередной тур отборочной группы I чемпионата Европы до 21 года. Молодежная сборная Дании дома примет сверстников из Казахстана.

Начало матча в 19:00 по времени Нур-Султана. Прямую трансляцию покажет телеканал Qazsport.

Дания – Казахстан – 19:00

Турнирная таблица: Бельгия – 19 (7), Дания – 10 (5), Турция – 7 (6), Шотландия – 5 (6), Казахстан – 1 (6).

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