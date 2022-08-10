Антипов перешел в клуб ФНЛ-2 «Пересвет»

26-летний казахстанский полузащитник Иван Антипов перешел в российский «Пересвет». Он будет выступать под 96-м номером.

Антипов является воспитанником «Акжайыка». В уральском клубе выступал с 2014 года с перерывами. Он также защищал цвета «Жетысу» и «Атырау».

«Пересвет» – клуб из Домодедово, который выступает в российской ФНЛ-2. Команда из Московской области после трех туров с 3 очками занимает 10-е место в турнирной таблице.

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