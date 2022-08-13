Молодежная сборная Казахстана по футболу сыграет товарищеский матч со сверстниками из России и Беларуси

Молодежная сборная Казахстана по футболу до 20 лет (не старше 2002 г.р.) сыграет против команды России товарищеский матч в сентябре. Игра состоится в Минске.

Казахстан также сыграет с белорусской сборной. Оба матча – против Белоруссии и России – пройдут 24 и 27 сентября.

Российские сборные по футболу еще не проводили официальных матчей в 2022 году.

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