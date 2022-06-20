Тренер Рахмонова о спарринге с чемпионом UFC: «Было пару эпизодов, где Шавкат явно выиграл»

Тренер Шавката Рахмонова из зала Sanford MMA Саид Сапаров в интервью для mmafighters.kz рассказал о спарринге Шавката с чемпионом полусреднего дивизиона UFC Камару Усманом

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«Назвать это полноценным жестким спаррингом нельзя. Усман очень умный парень и поэтому судить очень сложно, да было пару эпизодов где Шавкат явно выиграл, но возможно Камару лишь дал ему такую возможность чтобы «прощупать» новичка из ТОП-15. В целом это полезно для обоих. Впереди у каждого назначен бой, который каждый из них хочет выиграть»

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