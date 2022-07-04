Камару Усман о Шавкате Рахмонове: «У нас в дивизионе много жестких убийц. Я слежу за всеми»

Чемпион UFC в полусреднем весе Камару Усман ответил на вопрос о Шавкате Рахмонове и Хамзате Чимаеве:

«У нас никогда не будет нехватки восходящих сильных ребят.Я знаю, что в дивизионе много жестких убийц. Те два парня, которых ты упомянул. Также Висенте Люке, Гилберт Бернс, Колби Ковингтон, Шон Брэди. В нашем дивизионе много ребят на подходе. Я слежу за всеми. И пока я на вершине – им нужно готовиться к одному вызову. А мне нужно готовиться ко всем», – приводит слова Усмана «Спорт Шредингера»

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