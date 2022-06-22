Шавкат Рахмонов о навыках Магни: «Посмотрим, как будет. Самому интересно»

Казахстанский боец UFC Шавкат Рахмонов в интервью каналу Sport24 рассказал о спарринге Усманом и ожиданиями от боя с Магни: «Хотел почувствовать, как Камару действует и чувствует себя. Спарринга не было, сделали отработку, поборолись в половину сопротивления, и все. Усман от природы физически сильный, но по технике уровень навыков не самый высокий. Но он дерется очень умно, грамотно, умеет перестроиться. Не просто так чемпион, конечно! Ну время придет – я надеюсь, что когда дойду до пояса UFC, его не будет и не придется его бить»

«Магни хорошо дышит, задает хороший темп – за счет темпа он выигрывает, изматывает соперников. В основном навыки у него не прямо супер – средненький, неплохой. Посмотрим как будет, самому интересно», – приводит слова Рахмонова «Спорт Шредингера»

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