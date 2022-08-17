Кекер об Устименко: «Уже сейчас он готов быть первым номером сборной Казахстана»

Главный тренер «Кайрата» Кирилл Кекер высказался о вратаре алматинского клуба Даниле Устименко.

«Я с Даней работаю с 2018 года. Он вызывался во все сборные и стал заложником образа. К сожалению, в прошлом году у него получился такой дебют, он оказался не готов. Но у нас критика необъективная. С ним произошла такая ситуация, но, возможно, ему нужен был этот стресс, чтобы посмотреть на себя с другой стороны, сделать выводы.

Очень рад, что тот момент помог ему сделать огромный шаг вперед. Мы понимаем, что это первый номер сборной Казахстана, я не вижу сейчас вратаря сильнее, чем Даня. Каждый футболист определяет себе потолок, так вот у него этого потолка нет. Я не работал с ним с прошлого года, и то, что я увидел сейчас, – меня это впечатлило.

В чем он сильнее Шацкого? Не хочу их сравнивать. Думаю, что уже сейчас он готов быть первым номером сборной Казахстана», – сказал Кекер.

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Мы забыли, кто играл в важнейших матчах сезона. Поможете вспомнить?

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