Кирилл Кекер: «Команда, которая хочет добиваться больших результатов, должна уметь выигрывать на выезде»

Главный тренер «Кайрата» Кирилл Кекер высказался после победы над «Ордабасы» (3:1) в 5-м туре Кубка Казахстана.

– Поздравляю всех с победой! Сегодня на стадионе была потрясающая атмосфера и, думаю, обе команды продемонстрировали футбол хорошего качества. Что касается нашей игры, то мы хотим прогрессировать и улучшать наш стиль и модель игры.

Регламент Кубка подразумевает, что победители групп играют четвертьфинальный матч дома, поэтому нам очень важно было занять первое место в довольно сложной группе. В чемпионате у нас осталось 11 игр, 7 из которых мы проведем на выезде, поэтому мы рады, что появилась дополнительная возможность сыграть на «Центральном» при своих болельщиках. Команда, которая хочет добиваться больших результатов, должна уметь выигрывать на выезде и для нашей ментальности сегодняшняя победа важна.

До следующей игры с «Атырау» осталось 5 дней, будем отталкиваться от состояния наших игроков при выборе состава. Каждый матч мы хотим играть только на победу.

🎰 Европейский футбол возвращается. Наши друзья дарят ставку без риска 🤑

«Тобол» проиграл «Зриньски» из-за «сухого листа». Боснийцы забили в меньшинстве

При Пайперсе мы обыгрывали грозную Сербию и дважды отбирали очки у Бельгии. Вспоминаем 5 лучших матчей сборной при «летучем голландце»