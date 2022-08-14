Кирилл Кекер: «У нас есть цель, чтобы вратарь забил гол. Это наше нововведение, и мы будем его использовать»

Теги Виктор Васин Кайрат Olimpbet-Кубок Казахстана тактика Франк Баньяк Кайрат-Жастар Еркебулан Сейдахмет Вячеслав Швырев Данил Устименко Динмухаммед Жомарт Гулжигит Алыкулов Александр Широбоков Sports.ru - Казахстан Кайрат Москва Кирилл Кекер Никита Пивкин Мирас Кобеев Александр Мрынский Дамир Касабулат Амиргали Оразбек Спорт Казахстана

Главный тренер «Кайрата» Кирилл Кекер прокомментировал матч шестого тура группового этапа Кубка Казахстана против «Атырау» (3:0).

– В этом году с «Атырау» мы уже играли два раза. И в начале обоих матчей мы оставались в меньшинстве. Радует, что сейчас мы играли 11 на 11. Это первый положительный момент.

Второй положительный момент, что весной мы здесь проиграли 0:3, а сейчас взяли мини-реванш, обыграв их с тем же счетом. Я благодарен игрокам за отношение. Если разобраться, то этот матч для нас турнирного значения никакого не имел. Пришли болельщики, поддержали нас, а мы им за это отплатили, выиграв для них игру.

– Многие футболисты хотели, чтобы пенальти пробил Данил Устименко, заработавший этот 11-метровый. А в итоге удар наносил Вячеслав Швырев. Вы сами хотели бы, чтобы пробил Устименко?

– Скажем так, на установке было сказано, что пенальти в первом тайме бил бы Сейдахмет, а во втором – Алыкулов. Игроки решили, что пробьет Слава. Никаких проблем нет. Для него это тоже важный гол, он провел потрясающую игру и имел много моментов. Нападающему для уверенности важно забивать голы. Кто пробил – не так важно. С одной стороны, вроде, не выполнили мою установку, с другой – победителей не судят. Но в дальнейшем мы будем акцентировать на этом внимание. Тот, кто прописан по плану, тот и будет пробивать 11-метровый.

– На последних минутах Устименко прибежал в штрафную соперника и заработал пенальти. Было ли ему позволено или это была его инициатива?

– Если вы смотрели матчи «Кайрат-Москва», где я был главным тренером, у нас есть цель, чтобы вратарь забил гол. Там у нас Динмухаммед Жомарт отдавал голевые передачи, а другой вратарь Никита Пивкин выходил на позиции полевого игрока. Это наше нововведение, и мы будем его использовать. Просто здесь это выглядит по-новому, и люди не следили за моим творчеством. Это нормальная ситуация, это было запланировано. За эти моменты отвечает тренер по вратарям, потому что я не всегда эмоционально могу какие-то вещи правильно оценить.

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Если в дальнейшем нам будет позволять счёт, мы будем это использовать. Если вы спросите, почему именно вратарь, то при стандартных положениях в обороне голкипер знает все слабые места, расположения игроков, знает слабые места вратарской позиции. Это важно. Он приходит осознанно и бежит в те слабые места, которые он знает. Плюс, как правило, вратари всегда высокие ростом и могут сыграть головой.

– Отсутствие Маки Баньяка связано с травмой?

– Он получил травму в выездной игре с «Атырау» (3:2). Мы заменили его в перерыве, он в конце первого тайма хромал. Он принимал участие в последующих играх, мы были им довольны, но в игре с «Кишвардой» он опять почувствовал дискомфорт. Однако, это не рецидив той весенней травмы. Сейчас у него трещина большого пальца. Сегодня он провел обследование. В ближайшее время он сможет приступить к занятиям в общей группе. 

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– Из всех летних новичков, пока не успел дебютировать только Рустам Эмиров. Можно узнать, почему он ни разу не попадал в заявку?

– Да, это важный игрок. Он был капитаном в «Кайрат-Москва». К сожалению, он получил травму. Сегодня он провёл первую индивидуальную тренировку с тренером по физподготовке. Его восстановление займет две недели, прежде чем он приступит к работе в группе. А так, он обязательно будет выступать и получать свое игровое время.

– Впереди четвертьфинал Кубка, а также матчи чемпионата. Будут ли попадать в заявку игроки из Первой лиги, такие как Мирас Кобеев, Александр Мрынский и другие?

– Мы каждый день привлекаем какую-то группу игроков из «Кайрат-Жастар» к тренировочному процессу. Если будет такая необходимость, мы безусловно дадим время и им.

– В Первой лиге здорово себя показывает защитник «Кайрат-Жастар» Амиргали Оразбек. Он однажды попадал в заявку на матч основной команды, но все еще не дебютировал. Получит ли он свой шанс в ближайшее время? 

– Он последние три дня с нами тренируется. У нас уже есть четыре центральных защитника – Виктор Васин, Маки Баньяк, Дамир Касабулат и Александр Широбоков. Если будет такая возможность, конечно, мы будем его привлекать. Но я не могу прогнозировать, когда он точно будет играть и как будет развиваться его ситуация.

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