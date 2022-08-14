Кирилл Кекер: «У нас есть цель, чтобы вратарь забил гол. Это наше нововведение, и мы будем его использовать»

Главный тренер «Кайрата» Кирилл Кекер прокомментировал матч шестого тура группового этапа Кубка Казахстана против «Атырау» (3:0).

– В этом году с «Атырау» мы уже играли два раза. И в начале обоих матчей мы оставались в меньшинстве. Радует, что сейчас мы играли 11 на 11. Это первый положительный момент.

Второй положительный момент, что весной мы здесь проиграли 0:3, а сейчас взяли мини-реванш, обыграв их с тем же счетом. Я благодарен игрокам за отношение. Если разобраться, то этот матч для нас турнирного значения никакого не имел. Пришли болельщики, поддержали нас, а мы им за это отплатили, выиграв для них игру.

– Многие футболисты хотели, чтобы пенальти пробил Данил Устименко, заработавший этот 11-метровый. А в итоге удар наносил Вячеслав Швырев. Вы сами хотели бы, чтобы пробил Устименко?

– Скажем так, на установке было сказано, что пенальти в первом тайме бил бы Сейдахмет, а во втором – Алыкулов. Игроки решили, что пробьет Слава. Никаких проблем нет. Для него это тоже важный гол, он провел потрясающую игру и имел много моментов. Нападающему для уверенности важно забивать голы. Кто пробил – не так важно. С одной стороны, вроде, не выполнили мою установку, с другой – победителей не судят. Но в дальнейшем мы будем акцентировать на этом внимание. Тот, кто прописан по плану, тот и будет пробивать 11-метровый.

– На последних минутах Устименко прибежал в штрафную соперника и заработал пенальти. Было ли ему позволено или это была его инициатива?

– Если вы смотрели матчи «Кайрат-Москва», где я был главным тренером, у нас есть цель, чтобы вратарь забил гол. Там у нас Динмухаммед Жомарт отдавал голевые передачи, а другой вратарь Никита Пивкин выходил на позиции полевого игрока. Это наше нововведение, и мы будем его использовать. Просто здесь это выглядит по-новому, и люди не следили за моим творчеством. Это нормальная ситуация, это было запланировано. За эти моменты отвечает тренер по вратарям, потому что я не всегда эмоционально могу какие-то вещи правильно оценить.

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Если в дальнейшем нам будет позволять счёт, мы будем это использовать. Если вы спросите, почему именно вратарь, то при стандартных положениях в обороне голкипер знает все слабые места, расположения игроков, знает слабые места вратарской позиции. Это важно. Он приходит осознанно и бежит в те слабые места, которые он знает. Плюс, как правило, вратари всегда высокие ростом и могут сыграть головой.

– Отсутствие Маки Баньяка связано с травмой?

– Он получил травму в выездной игре с «Атырау» (3:2). Мы заменили его в перерыве, он в конце первого тайма хромал. Он принимал участие в последующих играх, мы были им довольны, но в игре с «Кишвардой» он опять почувствовал дискомфорт. Однако, это не рецидив той весенней травмы. Сейчас у него трещина большого пальца. Сегодня он провел обследование. В ближайшее время он сможет приступить к занятиям в общей группе.

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– Из всех летних новичков, пока не успел дебютировать только Рустам Эмиров. Можно узнать, почему он ни разу не попадал в заявку?

– Да, это важный игрок. Он был капитаном в «Кайрат-Москва». К сожалению, он получил травму. Сегодня он провёл первую индивидуальную тренировку с тренером по физподготовке. Его восстановление займет две недели, прежде чем он приступит к работе в группе. А так, он обязательно будет выступать и получать свое игровое время.

– Впереди четвертьфинал Кубка, а также матчи чемпионата. Будут ли попадать в заявку игроки из Первой лиги, такие как Мирас Кобеев, Александр Мрынский и другие?

– Мы каждый день привлекаем какую-то группу игроков из «Кайрат-Жастар» к тренировочному процессу. Если будет такая необходимость, мы безусловно дадим время и им.

– В Первой лиге здорово себя показывает защитник «Кайрат-Жастар» Амиргали Оразбек. Он однажды попадал в заявку на матч основной команды, но все еще не дебютировал. Получит ли он свой шанс в ближайшее время?

– Он последние три дня с нами тренируется. У нас уже есть четыре центральных защитника – Виктор Васин, Маки Баньяк, Дамир Касабулат и Александр Широбоков. Если будет такая возможность, конечно, мы будем его привлекать. Но я не могу прогнозировать, когда он точно будет играть и как будет развиваться его ситуация.

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