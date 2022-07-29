Кекер о поражении от «Кишварды»: «В наш изначальный план внесла коррективы травма в первом тайме»

Главный тренер «Кайрата» Кирилл Кекер прокомментировал ответный матч 2-го квалификационного раунда Лиги конференций против «Кишварды» (0:1).

«Поздравляю «Кишварду» с победой. Желаю клубу дальнейших успехов. К сожалению, за две игры нам не удалось забить ни одного гола. В наш изначальный план внесла коррективы травма в первом тайме. Но при этом нам есть над чем работать. Я считаю, что матч получился интересным для зрителей. Оба матча мы играли «первым номером». Соперник оба матча строил свою игру в контратакующем стиле. Мы создавали моменты, полумоменты, но, к сожалению, не сумели их реализовать», – сказал Кекер.

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