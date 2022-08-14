Лига OCTAGON объявила о гран-при легчайшего веса и сумму призовых

Лига OCTAGON объявила о гран-при легчайшего веса с призом в 10 тысяч долларов. Помимо денежного приза на кону будет стоять вакантный титул лиги в этом весе.

В гран-при участие примут три бойца из Казахстана: Утукжан Союзов, Досбол Елеген и Айваз Айдынов. Им компанию составят бойцы из Кыргызстана, Таджикистана и Азербайджана.

💰 Акция от наших друзей. Внеси свой первый депозит и получи бонус до 200 000₸ 🤑

Казахстан – топ в брейкинге. В 2019-м казахстанец Killa Kolya был в финале ЧМ, а в 2021-м Amir стал победителем

«На глазах у игроков я попросил Рахата Алиева покинуть предыгровое собрание». Пайперс о ДТП Влута, походе в мечеть и совмещении работы в клубе и сборной