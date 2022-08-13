Резников о гонораре за гран-при АСА: «Помог отцу»

Казахстанский боец АСА Артем Резников рассказал о том, на что потратил гонорар, заработанный в победном бою с Дави Рамосом в рамках ¼ финала гран-при лиги в легком весе:

«Подарил отцу последний Iphone, по мелочи помог ему. Дай Бог, если гран-при заберу, то куплю отцу и маме квартиру. В идеале, в одном подъезде со мной».

Резников одолел Рамоса единогласным решением судей.

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