Казахстанец Акишев обратился к азербайбаджанскому бойцу Brave: «Не очкуй, просто прими бой»

Казахстанский боец Нуржан Акишев (13-4) через социальные сети обратился к азербайджанцу Аксину Бабаеву (22-7):

«Что за лисьи проделки? Тебе предложили бой со мной, а ты потерялся и вдруг нашел выход из положения, вызвав другого бойца. Что за боец ты, который все время ищет самые легкие пути? Просто прими бой, разделим клетку, выявим сильнейшего и после поужинаем вместе! Не очкуй, давай уже собери душка, братик!»

Оба являются бойцами лиги Brave. Акишев идет в лиге на серии 1-2, одержав в последнем поединке досрочную победу над узбеком Отабеком Таксировым. Бабаев в лиге провел два боя, первый проиграл нокаутом, а второй был признан несостоявшимся, из-за удара в пах в первом раунде.

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