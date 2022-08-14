Казахстанец Абдурахманов вспомнил победу над претендентом на титул UFC Анкалаевем

Претендент на титул Naiza Мурад Абдурахманов вспомнил о победе в финале Чемпионата мира по ММА над нынешним рейтинговым бойцом UFC Магомедом Анкалаевым, а также назвал причины своего поражения в битве за титул на совместном турнире Eagle FC и Naiza в Актау:

«У меня раньше коронка была – треугольник, накидывал всем. Он пошел на меня, я закинул треуголник, но не смог закрыть, почувствовал, что он руку отдал и я сломал ее ему. Но после этого боя он дважды чемпионат мира выигрывал, два пояса выиграл, в UFC идет претендентом. Я давно всем говорил, что он выиграет титул, но надо мной смеялись, сейчас уже – нет, видят. Он очень достойный боец, желаю ему всего наилучшего.

Что касается моего боя c Русланом Хабиловым в Актау, то не получилось выиграть, были определенные моменты, за 2 недели до боя я травмировал локоть, опух – как дыня был. Но это не отмазка. Плюс сказался простой, не бился почти 9 месяцев, последний бой прошел 13 секунд, еще я выступал дома у себя в городе, возможно это давление меня съело.

Это добавило мне запала, больше тренируюсь, знаю, над чем работать, мы – мужчины, проигрываем, выигрываем.

Планирую чаще драться, 2-3 боя в год хочу драться, надеюсь пояс примерить, а дальше внутри мысли есть о UFC».

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