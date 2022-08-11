«Астана» объявила о переходе французского форварда Килана Лебона

«Астана» подписала 25-летнего французского нападающего Килана Лебона.

Лебон выступал выступал за такие клубы, как «Амьен», «Париж», «Шамбли». Последней командой француза был болгарский «Берое», чьи цвета он защищал два сезона.

В столичном клубе вингер будет выступать под 19-м номером.

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