Экс-президент «Астаны»: «Смешно, когда после позорных матчей с «Ракувом» говорят про шансы на золото в КПЛ. Кому оно нужно, если так бездарно играть в еврокубках?»

Бывший президент «Астаны» Саян Хамитжанов раскритиковал работу Срджана Благоевича, а также рассказал о возможном возвращении в столичный клуб.

— Казахстанские болельщики и журналисты с ностальгией вспоминают выступления «Астаны», которая еще совсем недавно дарила всем нам положительные эмоции в Лиге чемпионов и Лиге Европы. А что европейские клубные турниры значат для вас лично?

— Это, прежде всего, непередаваемая атмосфера футбольного праздника континентального масштаба. Это мурашки по коже, не только у футболистов, но и у болельщиков, когда перед игрой на переполненном стадионе звучит гимн Лиги чемпионов. Ну и, конечно, еврокубки – это некий критерий, по которому можно понять, на каком уровне находится клуб. И в данных турнирах твои регалии и титулы внутреннего первенства играют второстепенную роль. Поэтому мне смешно, когда главный тренер «Астаны» после позорных матчей с «Ракувом» говорит о том, что главное – это то, что в чемпионате Казахстана у его команды есть шансы на «золото». А кому нужен твой титул чемпиона КПЛ, если ты так бездарно играешь в еврокубках? Чемпионство во внутреннем первенстве – это средство, с помощью которого ты проходишь в европейские клубные турниры, где защищаешь честь всей страны! А обыгрывать «Туран» или «Мактаарал» – много ума не нужно.

— Болельщики «Астаны» с ностальгией вспоминают период с 2015 по 2018 годы, когда «Астана Арена» принимала топ-клубы Европы, а ваша команда с завидным постоянством брала у них очки. Казахстан мечтает вернуть в страну большой европейский клубный футбол. А вы не скучаете по работе и по вашему клубу? Может, есть желание вернуться и помочь клубу?

— Я много сил отдал клубу, вкладывал свою душу. Астана – это мой родной город, здесь я родился и вырос. На моих глазах прошло превращение Целинограда, Акмолы в нашу красивейшую столицу и один из ведущих городов Центральной Азии. И то, что название «Астана» начало ассоциироваться во всем мире, в том числе с сильным футбольным клубом, это для меня лично – большая гордость. И если клубу понадобится моя скромная помощь, я, конечно же, помогу. Причем бескорыстно, на общественных началах. Быть может, когда-нибудь я вернусь в «Астану», но все в руках только Всевышнего.

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