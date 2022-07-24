«Мактаарал» арендовал Саги Совета у «Астаны»

Журналист Айдын Кожахмет сообщил, что 22-летний защитник «Астаны» Саги Совет переходит в «Мактаарал» на правах аренды.

«В текущем сезоне он не пользовался доверием у главного тренера столичного клуба Срджана Благоевича и принял участие лишь в 5 матчах. А с приходом Тимура Досмагамбетова перспективы защитника стали еще более туманные. Поэтому он принял решение попытать счастья в другом месте и выбрал «Мактаарал», где игровую практику получить будет проще», – пишет инсайдер.

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