Полузащитник «Ордабасы» Эльхан Астанов признан лучшим игроком Казахстана в июле.

Опрос проводился среди тренеров и капитанов команд КПЛ, каждый из опрашиваемых выбирал свою тройку лучших.

В 5 июльских матчах Астанов, набравший 51 балл, забил 3 гола и отдал столько же голевых передач.

На втором месте Рамазан Каримов («Мактаарал»), на третьем – Педро Эуженио («Астана»).

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