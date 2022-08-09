Эльхан Астанов признан лучшим игроком Казахстана в июле

Теги высшая лига Казахстан Ордабасы Астана Olimpbet-Кубок Казахстана Педру Эужениу Мактаарал Рамазан Каримов Эльхан Астанов Sports.ru - Казахстан Спорт Казахстана

Полузащитник «Ордабасы» Эльхан Астанов признан лучшим игроком Казахстана в июле.

Опрос проводился среди тренеров и капитанов команд КПЛ, каждый из опрашиваемых выбирал свою тройку лучших.

В 5 июльских матчах Астанов, набравший 51 балл, забил 3 гола и отдал столько же голевых передач.

На втором месте Рамазан Каримов («Мактаарал»), на третьем – Педро Эуженио («Астана»).

💰 Акция от наших друзей. Внеси свой первый депозит и получи бонус до 200 000₸ 🤑

Казахстан – топ в брейкинге. В 2019-м казахстанец Killa Kolya был в финале ЧМ, а в 2021-м Amir стал победителем

«На глазах у игроков я попросил Рахата Алиева покинуть предыгровое собрание». Пайперс о ДТП Влута, походе в мечеть и совмещении работы в клубе и сборной

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные