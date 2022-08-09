Французский форвард Лебон может перейти в «Астану»

Французский нападающий Килан Лебон близок к переходу в «Астану».

Последним клубом 25-летнего игрока был болгарский «Берое», статистика здесь.

«По утверждению болгарского журналиста, у Килана было очень неплохой вариант из чемпионата Азербайджана, и Лебон уже готов был его принять, но тут возникла «Астана» и перебила предложение наших соседей по Каспию», – пишет журналист Владимир Жарков.

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