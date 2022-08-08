Адиев: «Даже если «Барселона» позвонит, не откажусь от сентябрьских игр сборной Казахстана»

Главный тренер сборной Казахстана по футболу Магомед Адиев вновь прокомментировал слухи о его возможном уходе в «Урал».

«Я же уже официально говорил, что в этом месяце сосредоточен на текущей работе и на двух предстоящих играх. Я даже мысли не допускаю, что могу уйти. Для меня очень важны эти две игры. Сыграем — тогда можно будет о чем-то говорить. Пока разговоров не веду ни с кем. Условно, даже если «Барселона» позвонит, это самые важные две игры в моей карьере. Как я могу отказаться от этого. У меня очень большая мотивация выйти в следующий раунд. Казахстан никогда такого успеха не добивался. Хочется порадовать страну и себя, конечно», – сообщил он «Спорт-Экспрессу».

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