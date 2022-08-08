Адиев: «Даже если «Барселона» позвонит, не откажусь от сентябрьских игр сборной Казахстана»

Теги Барселона Игорь Шалимов Урал сборная Казахстана по футболу Магомед Адиев Лига наций УЕФА Спорт Казахстана

Главный тренер сборной Казахстана по футболу Магомед Адиев вновь прокомментировал слухи о его возможном уходе в «Урал».

«Я же уже официально говорил, что в этом месяце сосредоточен на текущей работе и на двух предстоящих играх. Я даже мысли не допускаю, что могу уйти. Для меня очень важны эти две игры. Сыграем — тогда можно будет о чем-то говорить. Пока разговоров не веду ни с кем. Условно, даже если «Барселона» позвонит, это самые важные две игры в моей карьере. Как я могу отказаться от этого. У меня очень большая мотивация выйти в следующий раунд. Казахстан никогда такого успеха не добивался. Хочется порадовать страну и себя, конечно», – сообщил он «Спорт-Экспрессу».

Ранее стало известно, что Игорь Шалимов уйдет из екатеринбургского клуба.

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