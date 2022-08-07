Магомед Адиев: «На сегодняшний день не рассматриваю совмещение работы в «Урале» и в сборной Казахстана»

Главный тренер сборной Казахстана по футболу Магомед Адиев прокомментировал слухи об интересе к нему со стороны «Урала».

«На сегодняшний день не рассматриваю совмещение работы в «Урале» и в сборной Казахстана. Для сборной Казахстана и для меня, как тренера, впереди два важных матча, поэтому я бы хотел этот месяц сконцентрироваться и подготовиться в полном порядке, а после этого уже можно будет говорить» – заявил Адиев.

Напомним, сборная Казахстана единолично возглавляет свою группу Лиги наций, также на 22 и 25 сентября запланированы матчи против сборных Беларуси и Азербайджана.

6 августа «Урал» уступил «Спартаку» в четвертом туре чемпионата России. Команда потерпела четвертое поражение подряд.

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