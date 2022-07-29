Али Алиев о победе над «Осиеком» «Казахстан должен гордиться этими ребятами»

Главный тренер «Кызыл-Жара» Али Алиев прокомментировал выездную победу над «Осиеком» (2:0) в ответном матче 2-го раунда Лиги конференций.

«В первую очередь, я хочу поблагодарить город Осиек за гостеприимство. За те два-три дня, что мы находились здесь, все были очень гостеприимные. Спасибо стадиону, спасибо болельщикам, которые были дружелюбны с нами сегодня.

Что касается игры. Казахстан должен гордиться Северо-Казахстанской областью, этими ребятами, которые сегодня вышли и сделали историю для футбола. Мы держали ту дисциплину, которая была выбрана на игру, были хорошо организованы и ждали свой шанс. Я благодарю ребят за то, что они имели терпение. Команда «Осиек» – очень квалифицирована по исполнениям. Но, к сожалению, тяжело было взламывать оборону, плюс еще здесь надо отметить самоотдачу наших ребят. Мы дождались своего момента и реализовали его. Те ребята, которые вышли на поле, и те ребята, которые были в стартовом составе, четко выполняли свои функции на поле, что привело нас к успеху. Всех благодарю за участие.

Всем болельщикам, которые верили в нашу команду огромное спасибо! Те болельщики, которые любят и поддерживают команду вне зависимости от результата. Они поддерживали нас! Я поздравляю весь регион СКО, особенно нашего акима – Кумара Иргибаевича Аксакалова, вместе с руководством клуба. Они заслужили этот результат. Поэтому, я думаю, что СКО подарила эту победу для всего Казахстана!», – сказал Алиев.

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