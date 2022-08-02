Легионер МФК «Атырау» Синезио покинул клуб

Бразильский легионер «Атырау» Синезио перешел в азербайджанский «Араз-Нахчыван».

За два года в составе нефтяников бразилец провел 70 матчей и забил 35 голами.

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