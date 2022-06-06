«Кайрат» – чемпион Казахстана по футзалу. Алматинцы побеждали в 19-и сезонах из 23-х

«Кайрат» обыграл «Аят» в финале чемпионата Казахстана по футзалу (3:0). Это золото стало для алматинцев 19-м в истории.

«Кайрат» становится чемпионом каждый год, начиная с сезона 2002/2003. Помимо алматинцев первыми становились только три команды: «Алиби» (1999/2000, 2000/2001, 2001/2002), «Аят» (1998/1999) и «Жигиттер» (2002/2003).

На данный момент сезон в Казахстане еще не завершен – «Атырау» и «Каспий» продолжают борьбу за бронзу. После трех матчей счет в серии в пользу атырауцев – 2:1.

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