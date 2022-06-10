Футзальный «Атырау» оштрафовали за опоздавшую скорую помощь

Состоялось очередное заседания Контрольно-дисциплинарного комитета КФФ.

Были приняты следующие решения.

Чемпионат Казахстана по футзалу

«Атырау» – «Каспий», 05.06.2022 г.

За нарушение подпункта 5.24.5 пункта 5.24 Регламента Olimbet-Чемпионата Республики Казахстан по футзалу на 2021-2022 годы, выразившееся в несвоевременном прибытии машины скорой помощи, как следствие поздним началом матча, в соответствии со статьей 66 Дисциплинарного регламента на МФК «Атырау» наложить штраф в размере 40 МРП. МФК «Атырау» оплатить штраф до 9 июля 2022 года включительно.

За неподобающее поведение зрителей, выразившееся в выбросе бутылки на поле, в соответствии с пунктом 1 статьи 63 Дисциплинарного регламента на МФК «Атырау» наложить штраф в размере 40 МРП. МФК «Атырау» оплатить штраф до 9 июля 2022 года включительно.

«Атырау» – «Каспий», 06.06.2022 г.

За неподобающее поведение зрителей, выразившееся в выбросе бутылки на поле, неоднократном выходе на поле болельщиков в соответствии с пунктом 1 статьи 63 Дисциплинарного регламента на МФК «Атырау» наложить штраф в размере 80 МРП. МФК «Атырау» оплатить штраф до 9 июля 2022 года включительно.

За физическое воздействие в отношении соперника, выразившееся в умышленном ударе соперника рукой, в соответствии с подпунктом 4 пункта 1 статьи 44 Дисциплинарного регламента, игрока команды «Каспий» Жумаханова Е. дисквалифицировать на пять матчей. Срок дисквалификации считать с 7 июня 2022 года.

Чемпионат Казахстана по футболу среди юношеских команд (Юношеской лиги 1, 2) не старше 2006 г.р.

«Мактаарал» – «Яссы»

За неспортивное поведение в отношении соперника, выразившееся в показе нецензурного жеста в адрес соперника во время остановки игры, в соответствии с подпунктом 3 пункта 1 статьи 44 Дисциплинарного регламента, игрока команды «Яссы» Базарбай Б. дисквалифицировать на два матча. Срок дисквалификации считать с 03 июня 2022 года.

«Женис» – «Жас Сункар»

За недисциплинированное поведение команды, выразившееся в предупреждении восьми игроков, в соответствии с пунктом 1 статьи 48 Дисциплинарного регламента на ФК «Женис» наложить штраф в размере 20 МРП. ФК «Женис» оплатить штраф до 9 июля 2022 года включительно.

Чемпионат Казахстана по футболу среди юношеских команд (Юношеской лиги 1, 2) не старше 2010 г.р.

«Кызыл-Жар» – «Онтустик»

За неспортивное поведение в отношении соперника, выразившееся умышленном толчке соперника во время остановки игры, в соответствии с подпунктом 3 пункта 1 статьи 44 Дисциплинарного регламента, игрока команды «Оңтүстик» Орынбасар Н. дисквалифицировать на три матча. Срок дисквалификации считать с 07 июня 2022 года.

«Ордабасы» – «Шахтер»

За опасную грубую игру, выраженную в агрессивной атаке соперника с возможностью сыграть в мяч, в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 44 Дисциплинарного регламента, игрока команды «Ордабасы» Серік Б. дисквалифицировать на три матча. Срок дисквалификации считать с 9 июня 2022 года.

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