МФК «Кайрат» и «Каспий» оштрафованы за поведение болельщиков

3 июня 2022 года прошло заседание Контрольно-дисциплинарного комитета. По итогам заседания приняты следующие решения:

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«Кайрат» – «Аят»

За неспортивное поведение в отношении соперника, выразившееся в толчке соперника после остановки игры, в соответствии с подпунктом 3 пункта 1 статьи 44 Дисциплинарного регламента игрока команды «Аят» Балтабаева Т. дисквалифицировать на три матча. Срок дисквалификации считать с 31 мая 2022 года.

«Каспий» – «Атырау»

За неподобающее поведение зрителей, выразившееся ненадлежащем поведении в отношении официального лица матча, ослеплении его лазером на протяжении матча, в соответствии с пунктом 1 статьи 63 Дисциплинарного регламента на МФК «Каспий» наложить штраф в размере 100 МРП, что составляет 306 300 (триста шесть тысяч триста) тенге, а также санкцию в виде запрета на допуск зрителей на секторы С 1, С 2 до конца текущего сезона. МФК «Каспий» оплатить штраф до 03 июля 2022 года включительно.

«Кайрат» – «Аят»

За неподобающее поведение зрителей, выразившееся в скандировании нецензурных выражений в адрес команды соперника, в соответствии с пунктом 1 статьи 63 Дисциплинарного регламента на МФК «Кайрат» наложить штраф в размере 60 МРП, что составляет 183 780 (сто восемьдесят три тысячи семьсот восемьдесят) тенге. МФК «Кайрат» оплатить штраф до 3 июля 2022 года включительно.

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