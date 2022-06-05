Чемпионат Казахстана по футзалу. Финал и матч за 3-е место. 3-й матчи. «Аят» сыграет с «Кайратом», «Атырау» против «Каспия»

Сегодня пройдут третьи матчи финала и матча за 3-е место чемпионата Казахстана по футзалу. Финал и матч за 3-е место будут играться до трех побед в серии.
Финал
«Аят» (0) – «Кайрат» (2) – 17:00
Матч за 3-е место
«Атырау» (1) – «Каспий» (1) – 18:00
ПРИМЕЧАНИЕ: Время начала матча по Нур-Султану.
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