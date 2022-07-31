Ашимов подписал контракт с лигой боев на голых кулаках

Экс-чемпион М-1 из Казахстана Арман Ашимов (12-3-1) подписал контракт с казахстанской лигой боев на голых кулаках Nomad Fighting.

Ашимов уже успел выступить на голых кулаках в украинской лиге Mahatch FC, нокаутировав участника ЧМ по боксу украинца Тимура Беляка.

Арман до пандемии должен был выступить на шоу претендентов Дэйны Уайта. Свой последний бой по правилам ММА провел в лиге Naiza.

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