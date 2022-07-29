Хамитов начал подготовку к бою

Куат «Найман» Хамитов объявил о старте подготовки к бою:

«Понедельник, 1 августа, начинаем подготовку. Конец сентября, точную дату и соперника сообщим позже», – написал Хамитов на своей странице в Instagram.

Хамитов после январских событий объявил о завершении карьеры, однако позднее изменил свое решение.

Свой последний бой Куат провел в сентябре 2021 года, проиграв решением Марифу Пираеву в рамках лиги AMC Fight Night.

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