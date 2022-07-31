Алмабаев победил экс-чемпиона Bellator

Казахстанец Асу Алмабаев на турнире Brave 60 в Бахрейне раздельным решением победил чемпиона Bellator в легчайшем весе 39-летнего американца Зака Маковски (21-11).

Для Асу эта победа стала 12-й подряд, 3 из которых одержаны в рамках лиги Brave.

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