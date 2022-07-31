Шарипова обратилась к Нуньес: «Я иду за тобой»

Чемпионка мира по боксу Фируза Шарипова, дебютировавшая в ММА с победы над участницей фрик-боев из России, обратилась к чемпионке UFC в двух весах Аманде Нуньес:

«Аманда, я иду за тобой! Я буду чемпионкой UFC».

Нуньес сегодня ночью победила Джулиану Пенью в реванше и вернула себе пояс UFC.

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