Рафиков о победе Алмабаева: «Не согласен с решением судей»

Казахстанский боец ММА Фаниль Рафиков прокомментировал победу одноклубника Асу Алмабаева над экс-чемпионом Bellator Заком Маковски:

«Легче самому биться, чем болеть за наших пацанов. Не согласен с раздельным решением судей, Асу железно забрал два раунда. Не знаю, почему они так рассудили, соперник вообще не работал. А так грамотный бой, слушал тренеров, выполнил все, что отрабатывали в течение двух месяцев.

Теперь будем ждать Асу в самой большой лиге, это будет его новый большой вызов. Думаю, что уже все ждут его там. Поздравляю Асу, он красавчик, всех порадовал».

Алмабаев сумел одержать свою 12-ю победу кряду и третью в лиге Brave, выиграв бой у Маковски раздельным решением судей.

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