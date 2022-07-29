Благоевич: «Ракув» сильнее нас и заслуженно прошел дальше»

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Главный тренер «Астаны» Срджан Благоевич прокомментировал поражение от «Ракува» (0:1) в ответном матче 2-го раунда Лиги конференций. 

– Хочу сначала поздравить наших соперников с победой и проходом дальше, желаю им удачи. Я уверен, что у них будут шансы выйти в групповой этап Лиги конференций. Подтвердилось то, что я сказал после жеребьевки, назвав эту команду сильнее всех из возможных противников. Это самый тяжелый оппонент среди всех противников казахстанских команд в еврокубках. Когда мы проигрываем, то никогда не бываем довольными. Но я рад тому, что мои игроки дали бой. Жаль, что им не удалось забить. «Ракув», на данный момент, сильнее нас и заслуженно прошел дальше. 

– Не думаете ли Вы, что конфликт с Куатом повлиял на «проходной двор» в центре поля?

– У меня не было конфликта с Куатом. Я думаю, у нас есть лучший опорный полузащитник в Казахстане.

– Вы играли в три защитника. Учитывая, что нужно было отыгрываться, было ли это логично?

– Да, мы решили сыграть именно из-за тактических идей. Надо было закрывать просторы для игроков «Ракува». Они играли с двумя нападающими, качественные футболисты. И закрыть эту зону с двумя центральными защитниками было бы сложно. Мы добавили еще одного игрока перед их нападением, а пару игроков подняли выше. Рай Влут играл ниже. Да, у нас было три центральных защитника, но больше игроков впереди, это была наша идея. Не могу согласиться с вами, что что у Габышева и Досмагамбетова нет качеств. Наоборот, я хочу похвалить Мишу, он старался. На данный момент «Ракув» сильнее, мы дали определенный бой и жалко, что не забили. 

– Сейчас у команды назрел кризис в игре. Как вы собираетесь выходить из него?

– Всегда, когда есть поражения, мы неприятно чувствуем себя. Никто не доволен этим. И я не могу сказать, что у нас есть кризис. Повторюсь, «Ракув» сильнее нас – это правда, я вижу это так и она заслуженно выиграла. Как это будет влиять на нас – мы увидим дальше. Постараемся использовать этот опыт по-максимуму. Мы столкнулись с некоторыми вещами, которых у нас нет в чемпионате. Здесь надо думать намного быстрее, быстрее реагировать, играть на более высшем уровне интенсивности. Если мы правильно учтем урок из этих игр, то вернемся сильнее. Далее мы настраиваемся на кубок, у нас впереди игр против «Турана», а далее чемпионат. Там не будет легко, разница в очках маленькая. Надеемся и хотим, чтобы дальше все было как можно лучше. 

– Сегодня вы сменили в воротах Милошевича, дав сыграть Заруцкому. Это решение было принято из-за давления в прессе и в соцсетях?

– Я не читаю комментарии и прессу. 

– Почему?

– Это бесполезно. Да, на Марко было большое давление, может быть и поэтому не справился в тех играх. Я дал ему отдохнуть. Прошу еще раз услышать мои слова: у нас два лучших вратаря в Казахстане.

– Не думаете ли вы уйти в отставку, учитывая результаты матчей в еврокубках и чемпионате? Была блеклая игра у Досмагамбетова, Габышева, а Манзорро допускают глупые ошибки. К тому же, вы подписываете игроков, возраст которых выше 30 лет. 

– Не думаю. Мы идем на втором месте турнирной таблицы, являемся конкурентом за первое место, так что не вижу здесь проблемы.  

Что касается Жереми, да, он ошибся, как и каждый игрок. Тимур и Михаил два игрока сборной Казахстана, хорошие парни и я верю в них. У них хорошая рабочая культура.

В Казахстане больше доминируют игроки, которым за 30 лет. И я не беру игроков, это делает клуб. Иногда у нас получается подписывать футболистов, иногда нет. У нас небольшие финансы и исходя из них мы берем игроков. 

– Не кажется ли вам, что учитывая победы «Астаны» в прошлом, сейчас команда находится в худшей форме? 

– В худшей форме?

– Да. 

– Если вы считаете так судя по играм против «Ракува», то можно говорить об этом. Если говорить по играм в чемпионате, то есть нестабильность, но также у нас есть крупные победы в чемпионате, победы со счетом 4:0, 5:0, 6:0, я работаю в Казахстане давно и не помню таких результатов у «Астаны». Я понимаю, что результат влияет на впечатление, я не сержусь на вас за такие вопросы. Надеюсь, скоро вы будете хвалить нас, а не ругать. У «Астаны» никогда не было более меньшего бюджета.

– Вы считаете, что «Ракув» самая сильная команда в чемпионате Польши? 

– Не самая сильная в Польше, а та команда, которая попалась в жеребьевке еврокубков всем казахстанским командам, уровень выше даже «Ференцвароша». 

– Несколько лет назад «Астана» обыгрывала «Легию», а сейчас уступила «Ракуву». Как вы думаете, это вырос уровень польского футбола или же упал наш чемпионат?

– Вы это знаете лучше, я здесь только три года. И каждый год у каждой команды разный бюджет. И вы видите, что произошло с «Кайратом», «Ордабасы» – это были сильные команды. Конечно, упал финансирования клубов и отражается на уровень качества чемпионата. Не хочется, чтобы было так, но надо задуматься. 

– Почему вы решили выпустить Досмагамбетова вместо Аймбетова, когда в нападении мог сыграть Басманов?

– Потому что решили выпустить Досмагамбетова слева ближе к нападению, а Брайан играл в защите. 

– Сколько вам нужно денег, чтобы собрать команду уровня Лиги чемпионов?

– Не знаю, что ответить. Не говорю с футболистами о деньгах, не знаю какая у них зарплата. Моя задача выбирать игроков из тех, кого мне предлагают. Я сужу о бюджете из того, что мы не всегда можем подписать всех игроков. 

– Не думаете ли вы, что лучше 5 раз победить со счетом 1:0, нежели один матч 5:0? 

– Согласен. И хочется побеждать в каждом матче, но не против если выиграем 5:0. 

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