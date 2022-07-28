2-й раунд Лиги конференций. «Астана» проиграла «Ракуву», «Кайрат» против «Кишварды», «Кызыл-Жар» в гостях у «Осиека»

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Сегодня проходят ответные матчи 2-го раунда Лиги конференций УЕФА с участием казахстанских клубов. 

«Астана» дома проиграл польскому «Ракуву». Общий счет по сумме двух встреч – 6:0.

Астана Казахстан – Ракув Польша 0:1 (0:1, 0:0)
Дата проведения
28 июля, 18.00, «Астана Арена»
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Гол:
0:1 – 16 Кочергин.
АстанаПоляков, Габышев, Брайан (Басманов, 74), Заруцкий, Кусяпов, Бескоровайный, Манзорро (Перцух, 82), Влут, Эбонг, Эужениу, Аймбетов (Досмагамбетов, 32).
РакувРундич, Арсенич, Сварнас, Ковачевич, Кочергин (Чиж, 78), Вдовяк (Гутковский, 83), Тудор, Кун, Папаниколау (Сапала, 56), Лидерман (Стерджен, 83), Муселик (Пясецки, 77).
Предупреждения:
Арсенич (21), Муселик (32), Габышев (45), Эбонг (69).

«Кайрат» встретится с «Кишвардой» из Венгрии. 

Кишварда Венгрия – Кайрат Казахстан 1:0 (второй тайм)
Дата проведения
28 июля, 19.00, «Варкерт»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Гол:
1:0 – 39 Мешанович.
КишвардаКравченко, Ковачич, Odintsov, Гей, Карабельев, Леони, Маковски (Мельник, 58), Ötvös, Мешанович (Ilievski, 72), Навратил (Gábor, 72), Асани (Цамай, 72).
КайратВасин, Баньяк (Касабулат, 75), Кейлер, Устименко, Садыбеков, Жоао Пауло, Астанов, Ульшин (Усенов, 27; Швырев, 60), Крачковский, Алыкулов (Ткаченко, 75), Шушеначев.
Предупреждения:
Ötvös (12), Маковски (56).

«Кызыл-Жар» сразится с хорватским «Осиеком».

Осиек Хорватия – Кызыл-Жар Казахстан
Дата проведения
28 июля, 21.30, «Градски врт»
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ОсиекШкорич, Бартолец, Ивушич, Юрчевич, Лончар, Брлек, Кляйнхайслер, Фиолич, Неяшмич, Мьерес, Ловрич.
Кызыл-ЖарКаршакевич, Лобанцев, Мужек, Коне, Гурман, Бушман, Тапалов, Подио, Яковлев, Лобжанидзе, Козлов.

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