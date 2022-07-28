2-й раунд Лиги конференций. «Астана» проиграла «Ракуву», «Кайрат» против «Кишварды», «Кызыл-Жар» в гостях у «Осиека»

Сегодня проходят ответные матчи 2-го раунда Лиги конференций УЕФА с участием казахстанских клубов.
«Астана» дома проиграл польскому «Ракуву». Общий счет по сумме двух встреч – 6:0.
- Дата проведения
- 28 июля, 18.00, «Астана Арена»
- Гол:
- 0:1 – 16 Кочергин.
-
Астана –
Поляков, Габышев, Брайан (Басманов, 74), Заруцкий, Кусяпов, Бескоровайный, Манзорро (Перцух, 82), Влут, Эбонг, Эужениу, Аймбетов (Досмагамбетов, 32).
-
Ракув –
Рундич, Арсенич, Сварнас, Ковачевич, Кочергин (Чиж, 78), Вдовяк (Гутковский, 83), Тудор, Кун, Папаниколау (Сапала, 56), Лидерман (Стерджен, 83), Муселик (Пясецки, 77).
«Кайрат» встретится с «Кишвардой» из Венгрии.
- Дата проведения
- 28 июля, 19.00, «Варкерт»
- Гол:
- 1:0 – 39 Мешанович.
-
Кишварда –
Кравченко, Ковачич, Odintsov, Гей, Карабельев, Леони, Маковски (Мельник, 58), Ötvös, Мешанович (Ilievski, 72), Навратил (Gábor, 72), Асани (Цамай, 72).
-
Кайрат –
Васин, Баньяк (Касабулат, 75), Кейлер, Устименко, Садыбеков, Жоао Пауло, Астанов, Ульшин (Усенов, 27; Швырев, 60), Крачковский, Алыкулов (Ткаченко, 75), Шушеначев.
- Предупреждения:
- Ötvös (12), Маковски (56).
«Кызыл-Жар» сразится с хорватским «Осиеком».
- Дата проведения
- 28 июля, 21.30, «Градски врт»
-
Осиек –
Шкорич, Бартолец, Ивушич, Юрчевич, Лончар, Брлек, Кляйнхайслер, Фиолич, Неяшмич, Мьерес, Ловрич.
Готов к старту АПЛ? Проверь себя и получи бонус на первую ставку
«Мы с Ласло оба хотели снова здесь забить». Экс-игрок «Шахтера» Топчагич о возвращении в Казахстан и победе над «Кызыл-Жаром»
Черный день казахстанского футбола: «Астана» влетела полякам, «Кайрат» дома проиграл дебютанту еврокубков, а «Кызыл-Жар» не смог одолеть «Осиек»
Комментарии