Главный тренер «Ракува»: «Мы ожидали от «Астаны» такой агрессии»

Главный тренер «Ракува» Марек Папшун прокомментировал ответный матч Лиги конференций против «Астаны» (1:0).

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– Как я уже сказал вчера, мы ожидали более сложного матча, чем в Ченстохове, так и случилось. Мы ожидали такой агрессии от соперника, которую он показал. Мы продемонстрировали, может быть, не лучшую игру, но сыграли на ноль, забили гол и имели несколько моментов. Мы не ожидали, что выиграем двухматчевую серию со счетом 6:0, думали, что шансы перед этими играми были равны. Было важно добавить больше очков в рейтинг УЕФА. Теперь мы должны быстро взять себя в руки, потому что в эти выходные нам предстоит еще один матч в чемпионате. Надеюсь, поездка в Польшу пройдет без проблем.

За последние два года у нас было много матчей с высокими ставками: финал Кубка Польши, финиш Экстракласы, а также кубковые матчи. И наша команда укрепилась в этих боях. Мы смогли выйти на более высокий уровень интенсивности именно для того, чтобы играть в таких матчах, как этот.

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